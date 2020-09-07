В Гусь-Хрустальном районе введен особый противопожарный режим

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В Гусь-Хрустальном районе введён особый противопожарный режим. Это связано с установившейся сухой погодой.

Сотрудники МЧС усилили профилактическую работу с жителями – как в городах (Гусь-Хрустальный, Курлово), так и в сельской местности. Они разъясняют не только правила пожарной безопасности, но и рассказывают об особенностях особого противопожарного режима.

В рамках особого противопожарного режима ограничено посещение лесов, запрещено разведение костров, сжигание мусора, приготовление шашлыков.

Также с введением особого противопожарного режима увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: на частных лиц – от 2 до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 15 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 200 до 400 тысяч рублей.

Один из профилактических рейдов был проведён по территории СНТ «Орбита», расположенном в Гусь-Хрустальном районе. Сотрудники МЧС настоятельно рекомендовали дачникам убирать сухую траву, мусор, иметь на участке ёмкость с водой и песком, следить за электропроводкой в домиках, вручили памятки пожарной безопасности и напомнили номера телефонов экстренных служб.