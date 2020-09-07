Ковровчанка стала серебряным призером «АрМИ -2020»

С 24 августа по 3 сентября в Узбекистане проходили Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» в рамках «АрМИ-2020». В них принимали участие сборные 6 стран: России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины. В состав команды нашей страны входили 14 человек, среди которых была и ковровчанка Богомолова Елизавета – студентка Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова.

Как сообщает интернет-портал Ковров сегодня, «Военно-медицинская эстафета» состояла из индивидуального и командного первенства. Военным медикам необходимо было пройти непростые испытания, требующие меткости, силы, ловкости, выносливости, быстроты, умения ориентироваться в пространстве. Это стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, демонстрация профессиональных навыков с использованием симуляционного оборудования, оказание первой медицинской помощи раненому и экстренная эвакуация в боевых условиях и многое другое.

Елизавета Богомолова достойно справилась со всеми испытаниями и помогла сборной России выиграть серебро «Командного первенства». Первыми же стали хозяева соревнований – команда Узбекистана.Третье место заняли военные медики из Белоруссии.