На пожаре в Ковровском районе погиб мужчина

В полночь 7 сентября загорелся частный жилой дом на улице Центральной в деревне Шевинской Ковровского района.Когда пожарные прибыли на место, то дом горел на площади 84 кв.м. После тушения на месте было обнаружено тело погибшего мужчины.

Уже известно, что погибший не являлся хозяином данного дома, в нём находился временно. Дом последние несколько лет жилым не являлся.

- По предварительной версии, мужчина растопил печь и в ней обжигал провода. После чего угли и остальной материал он складировал в хозяйственной части дома. Предварительно, именно оттуда и началось возгорание. Пожар увидели соседи, они и сообщили об этом в пожарную охрану, - рассказали в областном управлении МЧС.

К ликвидации последствий происшествия привлекались 3 единицы техники и 6 человек.