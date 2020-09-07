Владимирской епархии разрешили отремонтировать стены Богородице-Рождественского монастыря

Сегодня монастырские стены и башни Богородице-Рождественского монастыря медленно разрушаются. Во многих местах оголился кирпич.

Владимирская епархия, которой принадлежит монастырь, давно добивалась разрешения на косметический ремонт. И вот, наконец Госинспекция по охране объектов культурного наследия его выдала.

- Планируется осуществить работы по ремонту уличного фасада памятника. Данные работы направлены на поддержание объекта культурного наследия в эксплуатационном состоянии. Ремонтные работы выполняются на основании проектной документации организацией, имеющей лицензию на осуществление деятельности по сохранению объектов культурного наследия.Завершить ремонтные работы планируется в декабре текущего года, - сообщается на сайте Госинспекции.

Из архивных источников известно, что монастырская стена до 1700 года была деревянной.В 1719 году монастырская стена внутри насыпи сгорела и была поставлена новая на валах. В 1700–1701 годах часть ограды с северной и западной сторон была отстроена в камне. К 1763 году монастырская стена со всех сторон обители была каменной, с четырьмя воротами и четырьмя угловыми башнями.

Стены и башни Богородице-Рождественского монастыря во Владимире в композиционном и декоративном решении повторяют оборонительные стены монастырей XVII столетия.