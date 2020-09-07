Владимирская область получит полмиллиарда рублей на соцподдержку малоимущих

Владимир Сипягин подписал соглашение о выделении 33 региону федеральных средств в размере 249,4 миллиона рублей на 2021 год в рамках соцконтракта на социальную поддержку малоимущих граждан. Столько же выделят в 2022 году.

В этом году был расширен перечень получателей материальной поддержки в рамках социального контракта. Теперь такое право есть у малоимущих семей, которые имеют среднедушевой доход ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, установленной во Владимирской области (ранее для получения помощи доход должен был быть ниже 1-кратной величины прожиточного минимума). Сейчас контракт заключается на срок от трёх месяцев до одного года.

Поддержка предоставляется на: поиск работы, профессиональное обучение, ведение личного подсобного хозяйства, осуществление индивидуальной трудовой деятельности, устранение последствий пожара,осуществление работ по замене (ремонту) ветхой электропроводки, отопительных печей, дымохода в жилых помещениях, являющихся постоянным местом жительства (за исключением государственного и муниципального жилого фонда), с одновременным оборудованием автономными пожарными извещателями в целях обеспечения пожарной безопасности.

Отмечается, что подавляющее большинство семей направляют средства на развитие личного подсобного хозяйства.