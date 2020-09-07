Владимирец обокрал уснувшего приятеля

Жители областного центра вместе выпивали и когда один из них, опьянев, уснул, второй, тоже нетрезвый, решился на преступление. Он забрал с табуретки телефон, принадлежащий спящему, а затем из кармана джинсов приятеля утащил кошелек с четырьмя тысячами рублей, потом ушел, а деньги потратил. Общий ущерб оценили в семь тысяч рублей. Когда злоумышленника задержали, он признал вину и раскаялся, но учитывая рецидив преступления, Октябрьский районный суд отправил его за решетку. Теперь горожанин год проведет в колонии строгого режима.