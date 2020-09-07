Владимирские родители протестуют против измерения температуры школьникам

Как рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора, в школах региона некоторые родители учеников возмущаются и противодействуют бесконтактному измерению температуры на входе в школу у ребят. Они считают, что это – медицинское вмешательство, требующее информированного согласия. А поскольку они согласия не давали, то все эти манипуляции не законны. Однако в управлении Роспотребнадзора уверяют, что это не так и как минимум до 1 января следующего года всем школьникам и их родителям придется смириться с измерением температуры на входе.

-Измерение температуры при входе в учебное заведение проводится для профилактики. Это требование установлено постановлением Главного санитарного врача России в связи с риском распространения новой коронавирусной инфекции. Это требование законодательства и, соответственно, условие посещения школы и является обязательным для исполнения на территории всей страны, - отмечают в ведомстве. - Это правило поможет выявлять учащихся с повышенной температурой и направлять их на осмотр к врачу, тем самым обезопасив от риска заражения других учащихся. А вот уже врачу при осмотре понадобится согласие на медицинское вмешательство.