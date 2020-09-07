Во Владимирской области открывается "горячая линия" по профилактике гриппа и ОРВИ

В преддверии эпидемического сезона по гриппу Роспотребнадзор открывает Всероссийскую горячую линию по профилактике гриппа и ОРВИ.

Специалисты областного управления Роспотребнадзора проконсультируют всех желающих по различным вопросам о профилактике гриппа и ОРВИ в период с 7 сентября по 12 октября по телефонам горячих линий и в консультационных пунктах для потребителей: 8-800-200-05-45 или 8(4922) 45-10-70.

Тематическое консультирование поможет разобраться, где можно сделать прививку, как правильно подготовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку против гриппа с другими прививками.

Сотрудники ведомства также предоставят рекомендации для родителей, как уберечь детей от простудных инфекций, расскажут о правилах использования масок и других мерах профилактики инфекционных заболеваний.