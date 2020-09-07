Владимирские спортсмены привезли 25 медалей с Чемпионата и Первенства ЦФО по спортивной борьбе

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С 4 по 6 сентября в Курске проходили Чемпионат и Первенство ЦФО по спортивной борьбе в дисциплинах «грэпплинг» и «грэпплинг-ги».

Владимирскую область на соревнованиях представляли 27 спортсменов. Некоторые участники попробовали свои силы сразу в двух возрастных категориях. Например, Людмила Корнева (округ Муром) заняла 1-ое место в категории «юниоры» и 3-е место в категории «женщины», а Семён Сипач (г. Ковров) занял 1-ое место в категории «юниоры» и 3-е место в категории «мужчины», выполнив норматив КМС по спортивной борьбе. Оба спортсмена получили путевки на Первенство России.

Стоит отметить тренера из г. Карабаново, Кириллову Екатерину Ивановну, чьи воспитанники впервые приняли участие в Первенстве ЦФО, заняли призовые места и получили путевки на Первенство России.

В общем зачёте владимирские спортсмены выиграли 14 золотых, 5 серебряных и 6 бронзовых медалей и получили 14 путёвок на Первенство и Чемпионат России.