В Гороховецком историко-архитектурном музее появился мультимедиагид

Часто при посещении музея возникает вопрос - осматривать его самостоятельно или воспользоваться услугами экскурсовода? Теперь не нужно искать ответ. На помощь приходит мультимедийный гид с технологией дополненной реальности Артефакт, который появился в музее в рамках реализации национального проекта «Культура».

Использование платформы Artefact в музее дает возможность посетителям узнать об экспонате не только общую информацию, но и интересные факты, послушать аудиогид, увидеть экспонат до реставрации или сравнить его с копиями из других музеев, воспользовавшись собственным смартфоном в качестве мультимедиа-гида по экспозиции.

У посетителей есть возможность получать информацию разными способами: краткие факты в точках интереса, интерактивные статьи для любителей почитать, аудиогиды для тех, кто предпочитает слушать.

Вся информация доступна на русском и английском языках.

Для тех посетителей, у которых нет возможности использовать собственный смартфон предусмотрен интерактивный музей. Он позволят получить информацию о музейных зданиях, экспозициях и предметах, которые также загружены на платформу Артефакт, не выходя из экспозиции. Широкие возможности интерактивного музея дают возможность пройти исторические тесты на знание истории города, игровой контент в виде ребусов, загадок и супер-головоломок не оставит никого равнодушным.

Сформирован также интерактивный музей, адаптированный для слабовидящих посетителей. Для подростков предусмотрены VR очки. Туры по музейным экспозициям и квесты в виртуальной реальности займут детей, пока их родители будут наслаждаться посещением экспозиций Гороховецкого историко-архитектурного музея.