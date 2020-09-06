Во Владимирской области от коронавируса выздоровели еще три человека

Во Владимиркой области зарегистрировано 6493 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 5571 пациент с Covid-19 в регионе выздоровел. Из них за 5 сентября – 3 человека. За период наблюдения в области отмечено 197 летальных случаев.

В лабораториях проведено 202314 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 139611 исследований).

Число обращений больных с признаками ОРВИ за 5 сентября (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 113, больных с признаками внебольничной пневмонии – 23. По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 18 пациентов с ОРВИ и 412 – с пневмонией.