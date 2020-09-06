Владимирский "Музей ложки" вышел в финал всероссийского конкурса "Туристический сувенир"

Владимирский частный "Музей ложки" вышел в финал Всероссийского конкурса "Туристический сувенир" Центрального, Северо-Западного, Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 2020.

Всего на участие в окружном этапе конкурса было заявлено 800 туристических сувениров из 31 региона России.

В этот раз сувениры "Музея ложки" представлены в четырех номинациях: cувенир-игрушка, сувенир музея (в эконом классе и в высокой ценовой категории), линейка туристических сувениров музея.

Финал пройдёт 19 и 20 сентября в Смоленске.