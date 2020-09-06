Уже в сентябре велосипедная дорожка появится вдоль всей улицы Юбилейной

фото с сайта городской администрации

Завершается первая очередь реновации парка «Добросельский». На сегодня, в процессе сдачи-приемки работ, подрядчики устраняют замечания управления ЖКХ. Особое внимание уделяется проверке безопасности элементов большого игрового городка, рассчитанного на все возрастные категории детей, а также тренажеров, беговых дорожек, универсального корта, трибун и других компонентов физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа.

В рамках благоустройства в парке впервые за его историю были смонтированы сети водоснабжения ко всем будущим объектам, канализационные и ливневые сети, налажена системы освещения с уличными торшерами и светодиодными светильниками различных форм. Кроме того, на первом этапе благоустройства в парке сделаны радиальные прогулочные аллеи, цветочные клумбы, навесы для отдыха, лавочки и урны. Завершено оснащение специализированной площадки для выгула и тренировок собак (дог-парк), установлен стационарный туалет.

В ходе строительства удалось сэкономить средства, поэтому было принято решение продлить велосипедную дорожку, сделанную в парке на первом этапе благоустройства вдоль Суздальского проспекта. Продолжить дорожку далее, вдоль всей улицы Юбилейной, планировалось в будущем году, но работы выполнят в этом сентябре.