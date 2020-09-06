Видеоролик об охотничьем фестивале в Муромцево завоевал главный трофей конкурса «Диво России»

Всего в финал конкурса видеопроектов по Центральному федеральному округу вышло 29 работ. Жюри единодушно присудило первое место в номинации «Событийный туризм» ролику Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

В этом году при подведении результатов учитывалась и активность пользователей социальных сетей, которые своими репостами и «лайками» поддерживали понравившуюся работу.

В номинации «Событийный туризм» места были распределены следующим образом: 1 место – Первый Охотничий фестиваль в Муромцево, Владимирская область. 2 место – Состязание традиционных игрищ и забав «Драчки-Задирачки из Казачки», Белгородская область. 3 место – Рязань – новогодняя столица России – 2020, Рязанская область.

Напомним, что в сентябре прошлого года года музей-заповедник презентовал на территории усадьбы Храповицких новый проект, посвященный охоте и приуроченный ко Дню охотника. Музейщики решили воссоздать атмосферу охотничьих традиций, ранее бытовавших в нашей губернии. Первый фестиваль получился ярким и интересным. Но самое главное – его по достоинству оценили охотники, которые и стали основными посетителями.

Ролик можно посмотреть в социальных сетях музея.