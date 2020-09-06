В Вязниковском районе спасатели вызволяли мужчину из поврежденного автомобиля

Фото ГУ МЧС по Владимирской области

5 сентября в спасателям сообщили о ДТП на 292 км трассы М-7 у деревни Чудиново в Вязниковском районе. На место незамедлительно прибыли сотрудники ГИБДД, «скорой помощи», а также подразделения пожарно-спасательной части №18 города Вязники.

- Столкнулись грузовая «Газель» и фура. Сотрудники МЧС России спасли пострадавшего водителя «Газели», деблокировав его из повреждённого автомобиля при помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента. Он был госпитализирован, - рассказали в областном управлении МЧС.

Всего к ликвидации последствий происшествия было привлечено 4 единицы техники и 11 человек, в том числе от МЧС России – 2 единицы техники и 7 человек.