В Александровском районе столкнулись джип и легковушка: один водитель погиб на месте

фото ГУ МЧС по Владимирской области
Фото: материалы пресс-служб
В 3.35 5 сентября, сообщает региональное управление МЧС, на пульт диспетчера регионального МЧС поступило сообщение о ДТП на повороте на деревню Маяк по автодороге Р-75 Колокша – Кольчугино - Александров - В.Дворики.
На место незамедлительно выехали подразделения МЧС, скорая медицинская помощь, ГИБДД. В результате ДТП произошло столкновение 2-х транспортных средств - джипа Хендай и легковушки ВАЗ 2105.
По имеющимся на данный момент данным, в результате столкновения водитель отечественной "пятерки" погиб на месте, пассажира легковушки зажало искореженным металом авто, его спасли сотрудники МЧС буквально вырезав из машины. Сейчас пострадавший находится в больнице.
Водитель иномарки отделался ушибами и ссадинами. Ему медицинская помощь не понадобилась.