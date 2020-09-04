В Гусь-Хрустальном районе введен особый противопожарный режим

Как сообщили в ГУ МЧС России по Владимирской области, по прогнозу Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с установившейся сухой погодой на территории города Гусь-Хрустального и Гусь-Хрустального района в течение выходных сохранится высокий – четвертый – класс пожарной опасности. При этом во всех остальных районах опасность пожаров ниже – там третий класс опасности. Сейчас на территории Гусь-Хрустального района введен особый противопожарный режим. Это значит, что запрещено разведение костров, сжигание мусора, приготовление шашлыков, а жители не могут прийти в лес без особой необходимости. Также с введением особого противопожарного режима для граждан увеличиваются суммы штрафов за нарушение требований пожарной безопасности: на частных лиц – от двух до четырёх тысяч рублей; на должностных лиц – от пятнадцати до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот до четырехсот тысяч рублей. С 5 сентября особый противопожарный режим также будет введен на территории Собинского района, где жителей ждут аналогичные ограничения. Кстати, всего в этом году зарегистрировано 57 очагов природных пожаров на общей площади более 52 гектаров, в большинстве случаев их причиной стало неосторожное обращение с огнем человека.