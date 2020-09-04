Во Владимире к дому с «лишними» этажами подведут коммуникации

Об этом объявил глава администрации города Владимира Андрей Шохин на встрече с дольщиками, купившими квартиры в доме №19 на улице Центральной. Из-за того, .что застройщик нарушил закон и самовольно построил дом выше допустимой высоты в охраняемой зоне, владельцы жилья – около ста семей – два года не могут переехать в свои квартиры. Вопрос о том, как оформить многоэтажку по закону решается на уровне областных властей. Как отметили в городской администрации, нужно решать параллельно две проблемы: ввод дома в эксплуатацию и обеспечение людям возможности жить в своих квартирах. Новостройка на Центральной уже третий год стоит без тепла и с частично подключенными коммуникациями. Чтобы избежать проблем, городское управление ЖКХ вместе с застройщиком, который сейчас в стадии банкротства, должно до 15 сентября провести проверку и опрессовку систем отопления дома, причем в присутствии жителей, чтобы, если потребуется, устранить протечки в квартирах. Также здание должны подключить к системам водоснабжения и водоотведения, в ближайшее время будут решать вопрос и с подключением газа.