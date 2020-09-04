Владельца заброшенного свинарника, где погибла девочка, обяжут перекрыть доступ в здание

Кольчугинская межрайонная прокуратура через суд добивается закрытия свободного доступа к опасному объекту – заброшенному свинарнику в поселке Раздолье Кольчугинского района. Напомним, 24 августа на старой конюшне погибла двенадцатилетняя девочка. Школьница играла там вместе с двумя ребятами. Внезапно обрушившаяся плита придавила ее насмерть, а два подростка двенадцати и тринадцати лет сильно пострадали, но выжили. Прокурорская проверка показала, что земельный участок и сооружение, в котором произошла трагедия, принадлежат на праве собственности жителю города Кольчугино. Полуразрушенное здание бывшего свинарника не имеет какого-либо ограждения, находится без надлежащего содержания и присмотра в технически опасном состоянии. Местные жители рассказывают, что здание пустует уже очень давно и дети, гуляющие сами по себе, любили там лазить ,ведь развлечений для подростков на селе немного. Сейчас иск прокурора, требующий от владельца участка издания принять меры, находится на рассмотрение. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту гибели девочки.