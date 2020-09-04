Муромлянин, убивший подростка на деревенской дискотеке, освободили от наказания

Трагедия произошла в июне прошлого года в селе Денятино Меленковского района. Ночью после дискотеки в местном ДК произошла драка между группой деревенских ребят и приехавшим из Мурома двадцатилетним парнем. Ссора занялась из-за местной девушки, с которой танцевал приезжий, и в ходе разборок парень ударил ножом школьника, который дружил с этой девушкой. От ран четырнадцатилетний подросток умер на месте преступления, а сбежавшего муромлянина задержали через несколько часов. В мае этого года Меленковский районный суд приговорил обвиненного в убийстве жителя Мурома к семи годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, судом в пользу семьи погибшего в счет возмещения причиненного морального ущерба с осужденного взыскан миллион рублей. Но Владимирский областной суд, где обжаловали приговор, посчитал, молодой человек из Мурома не убийца, а просто превысил пределы необходимой самообороны. После того, как его избили деревенские подростки, он, защищаясь от посягательств безоружного школьника, без необходимости умышленно причинил потерпевшему смерть, тем самым превысил пределы необходимой обороны. Вышестоящий суд назначил ему новое наказание – один год и восемь месяцев лишения свободы с ограничениями. Поскольку этот строк он отбыл, находясь под стражей, муромлянина освободили в сентябре.