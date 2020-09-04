Пьяный вязниковец поехал на машине в магазин

Житель Вязниковского района в октябре прошлого года выпил лишнего и решил съездить в магазин за добавкой. То, что он пьян и уже наказан за езду в пьяном виде, мужчину не остановило. Но по пути автомобиль, за рулем которого он сидел, остановили сотрудники ГИБДД и в присутствии понятых отстранили его от управления «Шкода Фабия». Содержание паров этанола в выдыхаемом им воздухе оказалось 1,1 мг/л – это соответствовало средней степени алкогольного опьянения. Раньше вязниковец уже привлекался к административной и уголовной ответственности, обследовался стационарно с диагнозом «органическое расстройство личности». Сейчас дело передано в суд, водителю грозит до двух лет колонии с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.