Воспитанники детского дома из Владимирской области стали финалистами конкурса «Дети Победы»

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5 сентября в Центральном музее Великой Отечественной Войны на Поклонной горе в Москве пройдёт торжественное награждение финалистов и участников многожанрового фестиваля-конкурса «Дети Победы», приуроченного к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Проявить себя подростки могли в нескольких номинациях: художественное слово, вокал, хореография и оригинальный жанр. Всего на конкурс поступило более 800 заявок от воспитанников детских домов Центрального Федерального Округа.

В течение месяца шло онлайн голосование на сайте конкурса. Отдать свой голос за понравившегося исполнителя могли не только профессионалы, в жюри пригласили актёров театра и кино, музыкантов и журналистов, но и зрители, а так же болельщики.

Всего призёрами конкурса стали более пятидесяти участников, в том числе воспитанники детского дома из Владимирской области. Торжественная церемония награждения победителей и лауреатов конкурса пойдёт в День города на Поклонной горе в Москве. Многие из подростков в столице окажутся впервые. Организаторы конкурса подготовили для школьников сюрприз – вручать подарки талантливым детям пригласили российских звёзд: телеведущую Арину Шарапову, актёра театра Владимира Уткина, музыканта Олега Бутмана, актрису кино Екатерину Данилову, чемпиона мира по джиу-джитсу Камила Гаджиева. Специальный приз лучшему чтецу вручит президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова.