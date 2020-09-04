Ковровчанка, выдававшая микрозаймы, похищала чужие деньги

Местная жительница работала специалистом по микрофинансовым операциям структурного подразделения пункта выдачи займов «Займы до получки» ООО «МКК «Капитал-И». и в течение прошлого года она неоднократно похищала деньги, внесенные клиентами для погашения полученных займов. Кроме того, ковровчанка, используя клиентскую базу, неоднократно составляла фиктивные договоры займа и благодаря этому забирала себе денежные средства из кассы общества. Девушка признала себя виновной в хищении, и по приговору суда получила два с половиной года условно.