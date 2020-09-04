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Происшествия

Ковровчанка, выдававшая микрозаймы, похищала чужие деньги

Ей дали условный срок
Ирина Мальцева
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Местная жительница работала специалистом по микрофинансовым операциям структурного подразделения пункта выдачи займов «Займы до получки» ООО «МКК «Капитал-И». и в течение прошлого года она неоднократно похищала деньги, внесенные клиентами для погашения полученных займов. Кроме того, ковровчанка, используя клиентскую базу, неоднократно составляла фиктивные договоры займа и благодаря этому забирала себе денежные средства из кассы общества. Девушка признала себя виновной в хищении, и по приговору суда получила два с половиной года условно.

Криминал