во Владимирской области пройдёт фестиваль уличного кино

Фестиваль уличного кино – это ежегодный зрительский смотр лучших российских короткометражек, проводимый на улицах, стадионах и центральных площадях страны.

В рамках проекта запланирована демонстрация лучших короткометражных фильмов, снятых в России. Программа фестиваля отобрана по всей стране при участии экспертов ведущих российских киноакадемий.

Каждый желающий житель области сможет посмотреть и оценить лучшие работы молодых российских кинематографистов, присоединившись к более чем 600 тысячам зрителей других городов-участников, и влиться в яркое море огней светом своего фонарика. Публика голосует за понравившиеся работы, а победитель народного голосования получает финансирование на дебютный полный метр.

Кинопоказы состоятся: 5 сентября - в Молодежном культурно-досуговом центре «Ракета» (Гороховец, ул. Ленина, д.48.), 12 и 13 сентября – в Молодёжном центре «Отражение», (г.Радужный, 1-й квартал, д.56 (уличный экран на площади у фонтана), 16 сентября – в Киржачском районном Доме культуры (Киржач, ул.Гагарина, 22 (около ДК), 16 сентября – в Центре культуры, молодежной политики и туризма (Кольчугино, ул.Темкина, 6), 18 сентября – в Павловском КДЦ Суздальского района (с. Борисовское, ул. Б.дорога, 47), 23 сентября - в Камешковском РДК «13 Октябрь» (Камешково, ул.Ленина, 1 (городской сквер).