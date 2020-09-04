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Общество

Водителю, сбившего насмерть 9-летнего мальчика на Нижней Дуброве, дали полтора года колонии

Кроме того, он должен будет выплатить матери ребенка 1,2 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
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Только что вынесли приговор водителю, сбившему 28 мая 9-летнего мальчика на улице Нижняя Дуброва. Мальчик скончался через месяц в больнице, не приходя в сознание. И вот 4 сентября суд признал 44-летнего мужчину виновным и приговорил его к полтора годам колонии.

Помимо этого Юрий Еремичев лишен на год водительских прав. Также он обязан выплатить матери погибшего мальчика 1,2 миллиона рублей. Как сказал мужчина, приговор он обжаловать не будет.

Что касается матери погибшего ребенка, то она сказала, что не очень довольна суммой (изначально потерпевшая сторона просила 3 миллиона компенсации), однако не уверена, что будет требовать пересмотра дела.