В Вязниковском районе 14-летняя школьница дала отпор 20-летнему парню с ножом

Смелая 14-летняя девочка живет в городе Вязники. Она сумела дать отпор 20-летнему парню с ножом и еще и помогла в его поимке.

Как сообщает региональный Следком, который уже завел дело по статье "разбой с применением оружия", днем 2 сентября парень подошел к девочке. Та шла в гости к подруге и вдруг увидела у горла нож, а парень потребовал отдать ей деньги. Вот только та не растерялась, вырвалась и даже сфотографировала злоумышленника на телефон. Придя к подруге, она все рассказала матери знакомой девочки, а та позвонила в полицию. Снимки передали оперативникам. По ним преступника и нашли.

Мужчина оказался ранее судимым. Свою вину он признал. Сейчас решается вопрос о его помещении под стражу. По статье ему может грозить до 10 лет.