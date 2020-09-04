Александровец убил знакомого, пришедшего к нему в гости

Трагедия произошла ночью 1 сентября, когда к александровцу пришел сорокадевятилетний знакомый. Приятели посидели, выпили, и внезапно гость оскорбил тридцатилетнего хозяина и его друга. Оскорбленный мужчина набросился на пришедшего, стал избивать его руками и ногами. Гость, чтобы избежать трагедии, попытался убежать, но хозяин догнал его в километре от дома, повалил на землю и несколько раз сбросил на голову бетонный блок. Жертва умерла на месте, подозреваемого арестовали. Сейчас возбуждено дело по статье «убийство». Расследование продолжается.