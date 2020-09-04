Почти половина владимирцев, ищущих работу, не могут найти то, что соответствует их амбициям

Опрос прошли 8 505 респондентов из разных регионов страны, включая Владимирскую область. Выяснилось, что больше всего владимирцы боятся не найти работу с нормальной зарплатой (39%). Есть страхи остаться без работы (32%), не оправдать надежд нового работодателя или попасться в руки мошенников (по 27%). Меньше всего соискателей беспокоит возможное разочарование текущего работодателя из-за их ухода (4%). Еще 16% опрошенных признались, что не испытывают никаких страхов вовсе.

Причем страх не найти работу или найти работу, не соответствующую амбициям, сильнее проявляется у молодых (в возрасте 26-30 лет). Если же смотреть разделение по гендеру, то женщины боятся во время поисков работы сильнее (низкой зарплаты боятся 43% женщин против 34% у мужчин, а провала на собеседовании - 26% против 19%).

Переходя от страхов к реальным проблемам, соискатели из Владимирской области отметили, что основной сложностью в процессе поиска последнего места работы было найти нужный вариант занятости, который бы в полной мере соответствовал их амбициям (48%). Особенно сложным это оказалось для представителей индустрии спорта и красоты. Частые отказы от работодателей – еще одна демотивирующая проблема (33%), с ней чаще сталкивались соискатели из сфер консультирования и искусства.