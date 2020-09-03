Жительница Гороховца прогулялась по лесу и набрала наркотиков

Тридцатидвухлетняя гороховчанка, уже судимая, в августе прогулялась в лесочке Гороховецкого района, нашла дикорастущую коноплю и набрала ее в пакет .а потом на такси поехала домой. По пути машину остановили сотрудники ГИБДД, которые обнаружили в багажнике пакет с 39 наркосодержащими растениями. Женщина объяснила, что собрала их лично для себя. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, ее обвиняют в незаконном хранении наркосодержащих растений, уголовное дело направлено в суд. Максимум, что грозит гороховчанке – десять лет лишения свободы.