Свиноводство во Владимирской области могли возродить китайцы

Свиноводство во Владимирской области спасут инвесторы? Во всяком случае областные власти ищут крупные компании, которые готовы возрождать свиноводческие комплексы на территории 33 региона.

После африканской чумы свиней некогда мощная сфера свиноводства в 33 регионе практически была уничтожена. Три крупных свиноводческих предприятия (в том числе комплекс в Лесном) прекратили свое существование. И на данный момент свиней в области разводят только частники, да и то в небольших количествах.

"Мы ищем инвесторов в эту сферу животноводства", - сказал Константин Демидов. - "Однако на данный момент все инвесторы выжидают, как будут развиваться события дальше. Коронавирус многих отпугнул от серьезных проектов. Был вариант прихода в регион китайских инвесторов, которым свиньи были необходимы для разработки медицинских препаратов по свертываемости крови, но они в итоге не решились создавать у нас производство".