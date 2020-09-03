Житель Юрьев-Польского угнал автомобиль у своего начальника

Полицейских вызвали на место аварии, происшедших в Юрьев-Польском. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, на месте сотрудники ГИБДД обнаружили, что один из водителей, тридцативосьмилетний житель районного села, по вине которого, предположительно, произошло столкновение двух автомобилей, находился в состоянии алкогольного опьянения. Как оказалось, владельцем автомобиля, на котором он попал в аварию, принадлежал его работодателю, который не разрешал ему ездить на своем авто. Как оказалось, руководитель приехал на работу, почувствовал себя плохо и вынужден был уехать в больницу, бросив автомобиль без присмотра. Этим и воспользовался один из работников, уехав на машине за спиртным. Теперь за угон ему грозит до пяти лет лишения свободы.