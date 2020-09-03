Из претендентов на должность главы Владимира осталось трое

3 сентября состоялось третье заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы города Владимира. По итогам предыдущих этапов отобрали четыре кандидата, которых и рассматривали на заседании: проректор по социальной политике и общим вопросам Владимирского государственного университета Лев Логинов, неработающий Артем Андреев, директор ООО «Издательский Дом РКФ «Томикс» Сергей Казаков и глава администрации города Владимира Андрей Шохин. Проходил не только конкурс документов, но индивидуальное собеседование с каждым из кандидатов, с изложением программ и ответами на вопросы. В итоге на рассмотрение Совету народных депутатов отобрали трех кандидатур: Льва Логинова, Сергея Казакова, Андрея Шохина. Кандидат Артем Андреев, в 2015 году досрочно уволившийся с должности главы администрации Камешковского района, а затем работавший во Владимире в частном жилищно-коммунальном бизнесе, но тоже ушедший с должности генерального директора ООО «ЖРЭП № 8», не прошел дальше. Напомним, имя нового главы города Владимира назовут депутаты Совета народных депутатов нового созыва, который будет избран жителями на прямых выборах 13 сентября 2020 года.