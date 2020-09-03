Во Владимире экс-полицейского осудили за подделку доказательств

Бывшая сотрудница полиции осуждена за фальсификацию доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание. Женщина, работавшая дознавателем, знала, что имеющихся в уголовном деле доказательств виновности лица в совершении преступления, связанного с незаконным приобретением наркотиков, недостаточно, и без проведения фактических следственных действий изготовила фиктивные протоколы допросов свидетелей и иные документы. После этого в ходе судебного заседания по этому уголовному делу она также изготовила поддельные документы, подтверждающие законность проведения ею следственных действий, и предоставила их в суд. Бывшая сотрудница полиции признала свою вину. Ленинский районный суд приговорил ее к одному году ограничения свободы с назначением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности в правоохранительных органах, связанных с исполнением полномочий представителя власти сроком на два года.