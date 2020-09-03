Ковровчанин, освободившийся из колонии, вновь сядет на семь месяцев

Житель города оружейников в 2017 году вышел на свободу и за ним по решению суда установлен административный надзор. Однако в ноябре 2018 года он переехал в Москву, о новом месте жительства в полицию не сообщил, на ежемесячные обязательные явки не приходил, и, как сообщает областная прокуратура, выбыл из-под контроля, надзирающего за ним органа. Задержать ковровчанина смогли только в январе 2020 года. За самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора, Ковровский городской суд приговорил его к реальному лишению свободы. Ковровчанин отправится в колонию строгого режима на семь месяцев.