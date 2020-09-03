Губернатор попросил денег на строительство новой школы в Покрове

В Покрове со школами сложилась непростая ситуация: две имеющихся в городе переполнены и работают в две смены, поскольку учатся там не только ребята из города, но и из соседних деревень и сел. Кроме того, начальная школа Покрова имеет уровень износа выше 50 процентов. Жители не раз жаловались на состояние школы и загруженность здания. Но чтобы ребята смогли учиться в одну смену в комфортных условиях, нужно построить новую современную школу на 110 мест. Проект уже есть – возведение нового здания для учеников и оснащение его всем необходимым обойдется в 950 миллионов рублей. Воплотить этот проект удастся, если из федерального бюджета выделят субсидии. А вот в Коврове новая школа на 1100 мест должна открыться в 2022 году, а строить ее начнут уже в следующем году. Как сообщили в департаменте образования Владимирской области, на ее строительство и оснащение планируется направить более 848 миллионов рублей.