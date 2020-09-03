Во Владимирской области упразднили 14 карантинных зон по золотистой картофельной нематоде

28 августа во Владимирской области приказом управления Россельхознадзора упразднены 14 карантинных фитосанитарных зон на площади 119,77 га, в связи с ликвидацией популяции золотистой картофельной нематоды. В трех зонах уменьшились площади очагов на 30,02 га.

Карантинный режим на этих территориях был введен в 2009 году. Были предприняты меры по по локализации и ликвидации карантинного объекта.

Карантинные фитосанитарные зоны упразднены и сняты все ограничения на землях сельскохозяйственного назначения: в Гусь-Хрустальном районе близ д. Махонино, в Суздальском районе близ с. Брутовона участке и близ п. Садового на участке.

Также, в связи с упразднением, сняты все ограничения на землях населенных пунктов: в Александровском районе на земельных приусадебных участках в границах п. Балакирево, в Киржачском районе на земельных приусадебных участках в границах д. Федоровское, в Меленковском районе на земельных приусадебных участках в границах населенных пунктов с. Илькино, д. Осинки, в Судогодском районе на земельных приусадебных участках в границах населенных пунктов д. Рогово, д. Марюхино, д. Прокунино, д. Алферово, д. Рычково, д. Михалево.

Уменьшились площади карантинных зон на приусадебных участках в д. Папулино Меленковского района, в п. Головино и д. Овсянниково Судогодского района.

Благодаря борьбе с вредителем, а также соблюдению запретов, локализовано и ликвидировано 306 очагов карантинного объекта.