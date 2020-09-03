Бывшего сотрудника колонии обвиняют в получении взяток

Экс-начальник оперативного отдела федерального казенного учреждения ИК-6 УФСИН России по Владимирской области обвиняется в получении должностным лицом взятки в виде денег в значительном размере за совершение незаконных действий. По версии следствия, в сентябре 2018 года мужчина, тогда еще занимавший должность заместителя начальника оперативного отдела ФКУ ИК-6 УФСИН России по Владимирской области, договорился с осужденным о том, что за определенную сумму обеспечит последнему благоприятные условия содержания в колонии. И с октября 2018 года по май 2019 года, занимая должность сначала заместителя начальника оперативного отдела исправительной колонии, а затем и начальника, он незаконно пронес на территорию исправительного учреждения и передал осужденному мобильный телефон, а также запрещенные продукты, получив от него при этом около 190 тысяч рублей. Кроме того, в феврале прошлого года он договорился о подобном с еще одним осужденным и в марте того же года получил от последнего 11 тысяч рублей. За каждое из совершенных преступлений ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет со штрафом в размере до сорокакратной суммы взятки.