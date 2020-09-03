Муромский понтонеры оказались лучшими на соревнованиях "Открытая вода"

2 сентября состоялся финальный этап Международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020».

Во время состязаний военнослужащие должны были быстро переправить на другой берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили с применением специальных средств инженерных войск.

Первое место завоевала команда Западного военного округа — военнослужащие отдельной инженерной бригады из Мурома. Второе место – у команды Народно-освободительной армии Китая. Третье место заняла команда муромских военных на 70% состоящая из новобранцев.