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Муромский понтонеры оказались лучшими на соревнованиях "Открытая вода"

Они опередили китайских коллег
Виктория СуховаВикторияСухова
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2 сентября состоялся финальный этап Международного конкурса понтонно-переправочных подразделений «Открытая вода-2020».

Во время состязаний военнослужащие должны были быстро переправить на другой берег реки танки, бронемашины и грузовые автомобили с применением специальных средств инженерных войск.

Первое место завоевала команда Западного военного округа — военнослужащие отдельной инженерной бригады из Мурома. Второе место – у команды Народно-освободительной армии Китая. Третье место заняла команда муромских военных на 70% состоящая из новобранцев.