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Спасатели из Кольчугино спустя два дня нашли потерявшуюся в лесу пожилую женщину

Сейчас ее здоровью ничего не угрожает
Виктория СуховаВикторияСухова
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фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

фото предоставлено ГУ МЧС по Владимирской области

Вечером 31 августа спасателям сообщили о том, что днём в посёлке Раздолье Кольчугинского района ушла в лес за грибами и не вернулась 62-летняя женщина.

Искали ее люди из администрации района, полиции, поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», сотрудники пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино, кинологи. Кроме того, поисковые работы велись и с воздуха с помощью беспилотного летательного аппарата.

Поиски осложнялись тем, что женщина ушла в лес без мобильного телефона и с ней было невозможно поддерживать связь.

- Поиски продолжались в течение двух дней. Вечером 2 сентября женщина была найдена сотрудником пожарно-спасательной части №20 города Кольчугино сержантом внутренней службы Евгением Верховским. Женщина была обнаружена в лесном массиве в 1 км от деревни Малое Григорово, - рассказали в областном управлении МЧС.

Как рассказал Евгений, вместе с добровольцем, с которым они шли в группе, они начали обследование лесного массива со стороны трассы. В ходе поисков работали на отклик, в какой-то момент на их крик и отозвалась пропавшая женщина. Её местоположение было оперативно обнаружено.

Группировка сил и средств совместными усилиями вынесла бабушку с труднодоступного участка, после чего до кареты «скорой» ее везли на пожарной автоцистерне ПСЧ №20. Бабушку передали врачам. Сейчас её здоровью ничто не угрожает.