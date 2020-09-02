Главой Коврова стала Елена Фомина

2 сентября на внеочередном заседании Ковровского Совета депутаты избрали главой города Елену Фомину. За пост главы города боролись трое кандидатов: Амангельды Куандыков, Елена Фомина и Александр Ушаков, который лично присутствовать на заседании не смог – был в командировке в Москве. На тайном голосовании за кандидатуру Елены Фоминой проголосовали 20 депутатов из 23 присутствовавших, за Амангельды Куандыкова отдали один голос, за Александра Ушакова никто не отдал голос. Еще два бюллетеня счетная комиссия признала недействительными. Сама Елена Фомина, до этого работавшая первым заместителем главы администрации города оружейников и отвечавшая за сферу ЖКХ, пообещала сделать все возможное для того, чтобы выполнить задачи своей программы, которую она представила депутатам перед голосованием. Напомним, выборы главы Коврова организовали после отставки Юрия Морозова: в конце мая он подал заявление об уходе, после того, как разгорелся конфликт из-за сокращения им руководителей местных домов культуры. Первый раз конкурс не состоялся – в последний момент исполняющий обязанности главы Коврова Андрей Наумов снял свою кандидатуру. Зато на втором конкурсе большинством голосов избрали новую главу.