Гусевчанин, ударивший ножом женщину, получил условный срок

Житель Гусь-Хрустального, как водится, выпил и поссорился со своей дамой. Выяснение отношений было бурным, дошло до драки. Мужчина ударил жертву ножом в живот и ,бросив дома. Сбежал. Однако когда его нашли, гусевчанин признал себя виновным, но настаивал, что умышленных ударов не наносил, все они были нанесены случайно, когда он пытался выбить нож из руки женщины. За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предметов, используемых в качестве оружия, Гусь-Хрустальный городской суд дал местному жителю два года условно с испытательным сроком полтора года. Суд учел не только явку с повинной и возраст нападавшего, но и противоправность и аморальность поведения потерпевшей, явившегося, по мнению суда, поводом для преступления.