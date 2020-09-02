Даму из Владимира обманул парень из Перми

Летом жительница Владимира нашла в интернете объявление о продажи мойки высокого давления. Во время переписки продавец пояснил, что находится в другом городе и отправит товар транспортной компанией. В качестве подтверждения отправки он прислал фото автомойки в коробке. После этого на указанный счет заявительница направила 15000 рублей в качестве оплаты, но в назначенный срок товар так и не поступил, а продавец перестал выходить на связь. Поняв, что стала жертвой мошенничества, женщина обратилась в полицию. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, оперативники вышли на след злоумышленника, отправились в командировку в Пермский край и задержали двадцатилетнего местного жителя. Оказалось, автомойки у него не было, а схему он придумал, чтобы получить деньги. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». В полиции напоминают: покупать в интернете нужно с осторожностью. Прежде, чем что-либо купить на онлайн площадках, проверьте полную информацию о ней, изучите отзывы, в том числе на форумах, чтобы сделать вывод о благонадежности продавца, и только после этого принимайте решение о покупке.