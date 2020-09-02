Владимирец расплачивался фальшивыми деньгами

Житель областной столицы, насмотревшись видеороликов, решил разбогатеть, расплачиваясь фальшивками. Он планировал покупать мелочь, отдавать крупные, но фальшивые купюры, а сдачу получать настоящими деньгами. В Москве владимирец дважды покупал фальшивые пятитысячные купюры, частью которых расплатился в одном из торговых комплексов рынка «Садовод». С оставшимися поддельными деньгами его задержали полицейские во Фрунзенском районе Владимира, две фальшивки, номиналом пять тысяч рублей каждая, изъяты. Фрунзенский районный суд приговорил горожанина к двум с половиной годам лишения свободы, отбывать которые он будет условно.