Ковровчанку оштрафовали за нарушение тайны личной жизни

Девятнадцатилетняя ковровчанка работала в салоне сотовой связи. И с августа по сентябрь прошлого года, имея доступ к персональным данным абонентов, она за деньги передала сведения о персональных данных четырех абонентов сотовой связи (их имена и фамилии, даты рождения, адреса, данные паспорта и семейное положение) незнакомцу, которого не удалось установить. Девушка раскаялась, признала вину. Но за незаконное собирание и распространение сведений о частной жизни, составляющих его личную тайну, без его согласия, с использованием своего служебного положения суд оштрафовал ее на 110 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.