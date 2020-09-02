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Нижегородец во Владимире напал на школьницу

Девочка сумела защититься от преступника
Полина НемчиноваПолинаНемчинова
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Двадцатидвухлетний житель Нижнего Новгорода 28 августа днем во Владимире напал на четырнадцатилетнюю девочку. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он пытался отодрать рюкзак школьницы. Но девочка не растерялась и активно сопротивляясь, защищала свои вещи – в ее рюкзаке были в том числе деньги и ключи от квартиры. Испугавшись, нападавший сел в машину и уехал, но его задержали в Нижегородской области. Вину молодой человек не признал, но в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия», идет расследование.

Криминал