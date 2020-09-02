Нижегородец во Владимире напал на школьницу

Двадцатидвухлетний житель Нижнего Новгорода 28 августа днем во Владимире напал на четырнадцатилетнюю девочку. Угрожая предметом, похожим на пистолет, он пытался отодрать рюкзак школьницы. Но девочка не растерялась и активно сопротивляясь, защищала свои вещи – в ее рюкзаке были в том числе деньги и ключи от квартиры. Испугавшись, нападавший сел в машину и уехал, но его задержали в Нижегородской области. Вину молодой человек не признал, но в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «разбой с применением предметов, используемых в качестве оружия», идет расследование.