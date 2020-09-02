Во Владимире пройдет I международный историко-культурный Свято-Андреевский форум

6-7 сентября во Владимире и Суздале пройдет Первый международный историко-культурный Свято-Андреевский форум.

Основной программе форума предшествует открытый пленэр, участие в котором с 27 августа по 5 сентября принимают художники из разных городов России. Основными точками пленэра стали места, исторически связанные с именем Андрея Боголюбского: храм Покрова-на-Нерли, Свято-Боголюбский монастырь, Успенский собор, Золотые ворота. Выставка работ участников пленэра пройдет 6 сентября в Патриаршем саду. Посетить ее и принять участие в демонстрационном мастер-классе смогут все желающие: вход в Патриарший сад в этот день свободный. Там же состоится концерт средневековой музыки, выступление духовных хоровых коллективов, хореографическая постановка «Андрей Боголюбский».

Основную программу Форума 6 сентября откроет литургия, которая начнется в 8.30 в Успенском соборе, а в 11.00 на паперти собора - молебен о дарованной Русскому народу Победы в Великой Отечественной войне. После этого на Соборной площади начнется праздничная программа с концертом, военно-исторической реконструкцией Древней Руси XII века и фестивалем колокольного звона.