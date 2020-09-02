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Спорт

Спортсмен из Юрьев-Польского занял первое место на чемпионате России по стрельбе из малокалиберного оружия

Он выполнил норматив Мастера спорта международного класса
Виктория СуховаВикторияСухова
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фото департамента физкультуры

фото департамента физкультуры

С 22 по 30 августа в Московской области проходил Чемпионат России по стрельбе из малокалиберного оружия. В нём приняли участие спортсмены Владимирской области, показав достойные результаты.

В последний день соревнований разыгрывался комплект наград в стрельбе из малокалиберной винтовки, положение лежа, мужчины. Спортсмен из Юрьев-Польского Андрей Горулев одержал уверенную победу, заняв 1-ое место с результатом 656.2 очков, и выполнил норматив Мастера спорта международного класса.