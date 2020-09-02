В Киржаче пройдет фестиваль духовной музыки и поэзии «Сергиев Родник»

фото с официального сайта департамента культуры

5 сентября с 12 до 17 часов в Киржаче пройдет V Межрегиональный открытый фестиваль духовной музыки и поэзии, русской песни, танца, слова и ремёсел «Сергиев Родник». Фестиваль посвящён истории Свято-Благовещенского монастыря, его основателю – преподобному Сергию Радонежскому.

В программе: праздничное гуляние с выступлением творческих коллективов, мастеров прикладного творчества, ремесленников, выставок-ярмарок, мастер-классов, экскурсии для желающих по предварительной заявке «Музей меди и латуни», «Дом Аргунова» (стоимость на 1 человека 150 рублей).