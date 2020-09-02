Во Владимирской области начинается вакцинация против гриппа

2 сентября на аптечный склад области поступило 183844 дозы вакцины от гриппа. Пока только для взрослых. Вакцина квадривалентна, то есть предназначена для защиты от четырёх различных типов вирусов гриппа. Препарат содержит актуальные штаммы гриппа, основанные на эпидемиологическом прогнозе Всемирной организации здравоохранения. Ранее эти штаммы не имели активной циркуляции на территории России.

По состоянию на 27 августа в стране привито от гриппа более 3,8 тысяч человек. Во Владимирской области планируется охватить вакцинацией 60 процентов населения, а в группах риска – 75 процентов.

В период прививочной кампании особое внимание будет уделено детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, медикам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.

В ближайшее время вакцина от гриппа поступит в медицинские организации региона.