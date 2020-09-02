Завтрак для владимирских школьников 5-11 классов, не имеющих льгот, будет стоить 40 рублей

Напомним, что с этого учебного года во Владимире возвращаются бесплатные завтрака для школьников начального звена. А ученики 1-4-х классов, учащиеся во вторую смену, будут получать бесплатные обеды.

Но право на бесплатные завтраки и обеды имеют не все. К льготникам относятся:

- учащиеся начального звена из категории малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской области;

- учащиеся 5-11-х классов из малообеспеченных семей со среднедушевым доходом, не превышающим прожиточного минимума в расчете на душу населения, установленного по Владимирской области, в том числе находящимся на надомном обучении;

- учащиеся 5-11-х классов, родители которых являются инвалидами I и II групп;

- учащиеся 5-11-х классов, признанные инвалидами.

Для учащихся 5-11-х классов, не пользующихся льготами, стоимость завтрака составляет 40 рублей, обеда - 50 рублей.